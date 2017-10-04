معارض قطري: الأزمة الخليجية بصدد قرار تاريخي الأسبوع المقبل

كتبت- رنا أسامة:

قال المُعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، إن الأسبوع المُقبل سيشهد قرارًا تاريخيًا للأزمة الخليجية التي اندلعت قبل أكثر من 100 يوم، في الخامس من يونيو الفائت، منذ أن قطعت المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، وهو ما تواصل الأخيرة نفيه بشدة.

وكتب المعارض القطري، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "#تعلمت_من_الأزمة_الخليجية أن الهدوء يسبق العاصفة، وأن الأسبوع القادم سيشهد قرارا تاريخيا للأزمة ..واحفظوا هالتغريدة". دون أن يستطرد في تفاصيل.



وأضاف في تغريدة لاحقة، "#تعلمت_من_الأزمة_الخليجية أن السعودية والإمارات استطاعت أن تتجاوز غدر #تنظيم_الحمدين لهم في اليمن والبحرين".



كان الشيخ سلطان، أحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية، وجّه خطابًا إلى القطريين، سبتمبر الماضي، دعا فيه كافة الوجهاء وأعضاء العائلة الحاكمة للاجتماع لطرد من وصفهم بالخائنين وتحصين قطر من الحاقدين والدخلاء.

كما دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، أحد أبرز أفراد عائلة آل ثاني في قطر، "الحكماء والعقلاء" من الأسرة الحاكمة وأعيان البلاد، إلى اجتماع "أخوي وعائلي ووطني" للتباحث حول الأزمة، والعمل من أجل إعادة اللُحمة الوطنية ووقف العداء لدول مجلس التعاون الخليجي.