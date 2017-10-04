دراسة: عدم تناول الفطار يضاعف مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين

أظهرت دراسة علمية حديثة أن عدم تناول طعام الفطار يمكن أن يضاعف من مخاطر الإصابة بتصلّب الشرايين الذي يمكن أن يكون قاتلاً.

وجاء في هذه الدراسة المنشورة في مجلة معهد طب القلب الأمريكي إن الباحثين لاحظوا وجود أضرار أصابت شرايين أشخاص حتى من قبل أن يشخّص لديهم المرض.

وبحسب الباحثين، يمكن أن يشكّل هذا الاكتشاف أداة مهمة في التصدي لأمراض القلب الوعائية المسؤولة عن أكبر عدد من الوفيات في العالم.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، قضى بسبب هذه الأمراض 17 مليوناً و700 ألف شخص في العام 2015. وقال فالنتان فوستر مدير مستشفى ماونت سايناي ورئيس تحرير مجلة معهد الطب "الأشخاص الذين لا يتناولون الفطار يعيشون نمط حياة غير صحي عادة". وأضاف "تُثبت هذه الدراسة أن عدم تناول طعام الفطار هو عادة سيئة ينبغي تغييرها لتجنب الإصابة بأمراض القلب".

مضمون الدراسة

وشملت الدراسة أربعة آلاف موظّف على مدى ست سنوات، يعيشون في إسبانيا. وكان 25% منهم يتناولون فطاراً غنياً، و70% يتناولون فطاراً غير غنيّ، والباقون لا يتناولون شيئاً تقريباً.

وتبيّن أن الفئة الأخيرة لديهم عادات غذائية غير صحيّة وميل أكبر للإصابة بأمراض القلب الوعائية. وتبيّن أيضاً أن ذلك يؤثر على مؤشر كتلة الجسم ويزيد ضغط الدم ومستوى الدهون والسكّر في الدم.

ولاحظ العلماء أيضاً باستخدام أجهزة تعمل بالموجات فوق الصوتية وجود رواسب دهنية على الشرايين لدى هؤلاء الأشخاص الممتنعين عن تناول الفطار. وتؤيد هذه الدراسة دراسات أخرى نشرت في أوقات سابقة وربطت تناول الفطار بالصحّة الجيدة وانخفاض الوزن وانحسار المخاطر المتصلة بالكولسترول وضغط الدم والسكري.