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بالصور.. فعاليات اليوم الثاني للتدريب على الكوارث الطبيعية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. فعاليات اليوم الثاني للتدريب على الكوارث الطبيعية بالمنيا

11:04 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

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"بيتهوفن الوادي".. مينا أصغر ملحن: "نفسي أطلع ضابط"

المنيا- ريمون الراوي: 

بدأت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، أعمال اليوم الثاني للتدريب الميداني على مواجهة وإدارة الأزمة والكوارث الطبيعية، من خلال محاكاة فعلية لموقف طارئ ممثلًا في تعرض المحافظة لحوادث سير "افتراضية" وسيول وبلاغات أوبئة وانهيارات ومحاكاة وجود ضحايا.

وقامت الأجهزة التنفيذية المختلفة الممثلة في قطاعات الأمن، والصحة، والري، والطب البيطري، والتعليم، والشباب و الرياضة، وغيرها من القطاعات بعرض نتائج تصديها لكوارث طبيعية "افتراضية" مثل تعرض المحافظة لسيول نتيجة هطول أمطار شديدة على سلسلة جبال البحر الأحمر، بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن اختيار المنيا جاء من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور ممثلي 10 محافظات، عقب النجاح والتميز الكبير الذي حققته المحافظة خلال التدريب العملي لكيفية مواجهة وإدارة الأزمة والذي تم تنفيذه خلال الفترة من 19-21 فبراير الماضي بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي بالقوات المسلحة.

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