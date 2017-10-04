مرشحو انتخابات الإسماعيلي يطالبون بإشراف قضائي

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كتب- كريم قماح:

طلب عدد من المرشحين لانتخابات النادي الإسماعيلي، بإشراف قضائي كامل، خلال الانتخابات المقبلة، وذلك لمنع حدوث أي تجاوزات.

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وقال خالد الطيب، المرشح المحتمل لمقعد أمين صندوق الإسماعيلي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: «طلبنا من اللجنة المشرفة من جانب الشباب والرياضة بإشراف قضائي على كل صندوق، وسنتقدم بطلب للجنة الأولمبية بإرسال مندوبين للإشراف على انتخابات النادي».

يذكر أن عدد من أعضاء الجمعية العمومية قد حرروا محاضر رسمية بسبب بطلان الجمعية العمومية للتصويت على اللائحة الاسترشادية.