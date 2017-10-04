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حلم المونديال| الكشف عن موعد وصول منتخب الكونغو إلى «برج العرب»

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حلم المونديال| الكشف عن موعد وصول منتخب الكونغو إلى «برج العرب» حلم المونديال| الكشف عن موعد وصول منتخب الكونغو إلى «برج العرب»

التحرير

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كتب- عمرو مكي وآنس عبد الغني:

كشف أشرف صبحي، المدير التنفيذي للشركة المنظمة لمعسكر منتخب الكونغو في ، عن موعد وصول للقاهرة، لمواجهة منتخبنا الوطني في إطار منافسات الجولة الخامسة بتصفيات 2018.

وقال «صبحي» في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: "المنتخب الكونغولي سيصل السبت على متن طائرة خاصة على مطار برج العرب مباشرة، بينما سيسبق البعثة نائب وزير الرياضة الذي يصل القاهرة يوم الخميس».

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وأوضح «صبحي» حقيقة انسحاب المنتخب الكونغولي، مؤكدًا: «الأمر أن مسئولي المنتخب الكونغولي كان لديهم ميزانية محددة للإقامة في القاهرة وكنا نبحث لهم عن فندق مناسب لحجم ميزانيتهم».

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

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التحرير

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