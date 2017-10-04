حلم المونديال| المنتخب يكشف مصير «الثلاثي الُمصاب» من موقعة الكونغو

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أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مباراة الكونغو المقبلة ستكون شرفًا لأي لاعب في المنتخب، مشيرًا إلى استقبال الرئيس للمنتخب بعد العودة من الجابون والحصول على المركز الثاني في بطولة الأمم الإفريقية.

وأضاف في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: «كهربا لديه حماس كبير للتعافي من الإصابة، من أجل اللحاق بمباراة الأحد المقبل أمام الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وسيشارك اليوم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي».

وأشار إلى أن الأشعة التي أجراها عبد الله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي، كانت مطمئنة بشكل كبير، وبالنسبة لعمرو جمال فهو جاهز للمباراة بشكل تام.

يشار إلى أن الاتحاد الكونغولي، أخطر اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، رسميًا بوصوله إلى برج العرب 7 أكتوبر المقبل، استعدادًا لمواجهة الفراعنة، الأحد المقبل، بالجولة الخامسة، في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.