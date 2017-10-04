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مورينيو يطلب من مدرب إنجلترا إراحة نجم مانشستر يونايتد

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مورينيو يطلب من مدرب إنجلترا إراحة نجم مانشستر يونايتد مورينيو يطلب من مدرب إنجلترا إراحة نجم مانشستر يونايتد

التحرير

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قدم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، طلبًا لنظيره جاريث ساوثجيت، مدرب الإنجليزي.

وذكرت صحيفة «الديلي ستار»، اليوم الأربعاء، أن منتخب إنجلترا يحتاج للفوز على سلوفينيا في المباراة التي تجمعهما غدًا الخميس، لضمان التأهل المباشر لكأس العالم، لتصبح مباراة ليتوانيا الأخيرة تحصيل حاصل وغير مؤثرة، ولذلك يرغب مورينيو في إراحة ماركوس راشفورد.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مورينيو يحتاج جهود راشفورد في المباراة المقبلة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ضد الغريم ليفربول، على ملعب الأنفيلد بعد إنهاء التوقف الدولي، لذلك يرغب في إراحة اللاعب.

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وكان مورينيو، سبق وطلب عدم سفر راشفورد إلى بولندا في الصيف الماضي للمشاركة في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، حتى يكون مع الفريق الإنجليزي خلال الفترة التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة الأمريكية ويحصل على عطلته كاملة، ولذلك استدعاه ساوثجيت للمنتخب الأول.

يذكر أن مدرب الأسود الثلاثة، قد نفى من قبل تدخل مورينيو أو أي مدرب آخر في قرارت استدعاء اللاعبين.

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التحرير

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