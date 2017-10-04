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كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على اتخاذ خطوات نحو السلام

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مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على اتخاذ خطوات نحو السلام

10:33 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على اتخاذ خطوات نحو السلام

الزعيم الكوري الشمالي

سول (د ب أ)

حثت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء جارتها الشمالية على الالتزام بجميع الاتفاقيات بين الكوريتين واتخاذ خطوات نحو السلام في شبه الجزيرة الكورية، في الذكرى العاشرة لاتفاق، تم التوصل إليه خلال ثاني قمة على الإطلاق بين الجانبين، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وقال مسؤول بوزارة شؤون الوحدة، في تصريحات، بمناسبة الذكرى العاشرة لاتفاق تم التوصل إليه عام 2007 "يتعين أن تحترم جميع الاتفاقيات القائمة بين الجنوب والشمال وتمضي قدما نحو مسار السلام في شبه الجزيرة الكورية إلى الامام".

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، رو مو-هيون والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج إيل قد عقدا في عام 2007 اجتماعات في الفترة من الثاني حتى الرابع من تشرين أول/أكتوبر وأعلنا عن اتفاق في الرابع من أكتوبر، يتعهد الجانبان بموجبه بالعمل معا لتقليص التوترات وإنهاء المواجهات العسكرية.

وكانت تلك ثاني قمة بين الجانبين بعد القمة الأولى في عام 2000 .

ونشرت صحيفة "رودونج سينمون" الكورية الشمالية الرئيسية افتتاحية، بمناسبة الذكرى السنوية للاتفاق، اتهمت فيها الجنوب بتصعيد التوترات عبر أكثر الحدود المحصنة في العالم.

وجاء في افتتاحية الصحيفة "إنها مأساة.. تتزايد مخاطر نشوب حرب نووية على شبه الجزيرة الكورية بإيقاع هائل، على الرغم من مرور عشر سنوات منذ الإعلان التاريخي في الرابع من أكتوبر. الدمى الكوريون الجنوبيون يعمقون اضطراب العلاقات بين الكوريتين ويصعدون مخاطر نشوب حرب نووية".

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