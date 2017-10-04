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ارجاء محاكمة 21 متهما بتأييد حركة الاحتجاج في المغرب

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مصراوي Masrawy

ارجاء محاكمة 21 متهما بتأييد حركة الاحتجاج في المغرب

10:30 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

ارجاء محاكمة 21 متهما بتأييد حركة الاحتجاج في المغرب

متظاهر يقف أمام قوات الأمن المغربية خلال مسيرة محظ

الرباط – (أ ف ب):
أرجئت في الدار البيضاء الثلاثاء محاكمة نحو عشرين من مؤيدي "الحراك" في شمال المغرب بتهم تتضمن "المساس بالامن الداخلي للدولية" والقيام "بمحاولات تخريب وقتل ونهب" أو "التآمر ضد الامن الداخلي".

وكانت المحكمة عقدت الجلسة الأولى للنظر في قضيتهم في منتصف سبتمبر.

وقررت المحكمة بناء على طلب من الدفاع ارجاء الجلسات الى 17 أكتوبر.

كما طلب محامو الدفاع من القاضي الإفراج المؤقت عن موكليهم ونقل المتهمين المضربين عن الطعام الى المستشفى لتلقي العلاج.

وشهدت الجلسة خلافات حادة بين الدفاع والادعاء.

وقبيل منتصف الليل أعلن القاضي انه سيدرس طلبي الدفاع وسيبلغ رده الخميس.

وكان المتهمون وعددهم 21 شخصا ا أوقفوا جميعا بين نهاية مايو ويونيو في الحسيمة حيث تم نقلهم إلى سجن في الدار البيضاء.

وقرب مبنى المحكمة، نظم نحو 40 شخصا تجمعا للمطالبة بالإفراج عن المجموعة وللتعبير عن قلقهم حيال الوضع الصحي للناشطين المسجونين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ولم يتم بعد الإعلان عن موعد محاكمة قائد "الحراك" ناصر الزفزافي (39 عاما).

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مصراوي Masrawy

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