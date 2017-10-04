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تعرف على رجيم الماء والليمون للتخلص من الوزن الزائد

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مصراوي Masrawy

تعرف على الماء والليمون للتخلص من الوزن الزائد

10:33 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

تعرف على رجيم الماء والليمون للتخلص من الوزن الزائد

تعرف على رجيم الماء والليمون للتخلص من الوزن الزائ

كتبت- نرمين الجلاد:

رجيم الماء والليمون هو نظام متبع من أنظمة الحميات الغذائية، وهو عبارة عن مشروب يعتمد على الماء الفاتر وشرائح الليمون ويعمل علي تطهير الجسم من السموم وخاصة الأمعاء، حسب ما جاء في موقع " lifehack".

يحتوي الليمون على فيتامين "c" الذي يعمل على حرق والألياف والمعادن كالكالسيوم والماغنسيوم والحديد، كما يقوي أيضا الجهاز المناعي.

يفضل شرب كوب من الماء الفاتر مع الليمون بعد الاستيقاظ مباشرة وقبل الإفطار بنصف ساعة، حيث يساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم وخاصة في منطقتي الأرداف والبطن، كما يساعد علي استرخاء الأعصاب والشرايين والأوعية الدموية.

 

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مصراوي Masrawy

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