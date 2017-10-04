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مصرع 3 وإصابة 9 آخرين في حادث مروري ببني سويف

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مصراوي Masrawy

مصرع 3 وإصابة 9 آخرين في حادث مروري ببني سويف

10:50 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

مصرع 3 وإصابة 9 آخرين في حادث مروري ببني سويف

ارشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرين، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص، بأخرى نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كافتيريا السوهاجي دائرة محافظة بني سويف.

وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، والوفيات إلى مستشفيات المحافظة.

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مصراوي Masrawy

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