مصرع 3 وإصابة 9 آخرين في حادث مروري ببني سويف
مصرع 3 وإصابة 9 آخرين في حادث مروري ببني سويف
10:50 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017
ارشيفية
بني سويف ــ أحمد كامل:
لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرين، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص، بأخرى نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كافتيريا السوهاجي دائرة محافظة بني سويف.
وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، والوفيات إلى مستشفيات المحافظة.
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