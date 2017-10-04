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عمان: انفجار أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس

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مصراوي Masrawy

عمان: انفجار أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس

10:28 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

عمان: انفجار أمام الملحقية العسكرية الأردنية في باريس

ارشيفية

عمان (د ب أ)

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأن دراجة نارية انفجرت أمام مبنى الملحقية العسكرية الأردنية في باريس صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عنه القول إن الانفجار أسفر عن إلحاق أضرار محدودة بمركبات كانت متوقفة أمام المبنى.

وباشرت السلطات الفرنسية المختصة التحقيق بالحادث لتحري أسبابه.

وأضاف الناطق أن "السفير الأردني في باريس اطمأن على سلامة العاملين في الملحقية، والذين لم يتعرض أحد منهم للأذى".

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مصراوي Masrawy

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