الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات عبر حدوده مع سوريا

عمان (د ب أ)

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن قوات تابعة للمنطقة العسكرية الشمالية تمكنت أمس، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء عنه القول إن القوات رصدت محاولة ثمانية أشخاص ينوون التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية في المنطقة الفاصلة بين حدود البلدين.

وأضاف أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة شخصين منهم ولاذوا جميعهم بالفرار باتجاه العمق السوري.

وبتفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سورية في ظل التوترات على الجانب الآخر من الحدود.