ترامب: لا أعلم اذا كان مرتكب مجزرة لاس فيجاس مرتبطا بداعش

واشنطن – (أ ف ب):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنه لا يعلم ما إذا كان مرتكب مجزرة لاس فيجاس مرتبطا فعلا بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما أكد التنظيم الجهادي مرتين حتى الآن ولكن من دون أي دليل يثبت صحة هذا التبني، أم لا.

وردا على سؤال طرحه عليه صحفي على متن الطائرة الرئاسية بشأن ما إذا كان يعتقد أن تبني التنظيم الجهادي صحيح، قال ترامب "ليست لدي اي فكرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي "لقد اطّلعت بالكامل" على سير التحقيق، مؤكدا أنه "بادئ ذي بدء، كان شخصا مريضا ومجنونا، ولكن اعتقد أننا نعرف هذا من دون المعلومات الجديدة".

واعتبر ترامب ان "ما حصل في لاس فيجاس محزن جدا جدا".

وأثنى الرئيس الأمريكي على جهود قوات الأمن، وقال "ما حدث في لاس فيجاس كان في جوانب عديدة منه معجزة"، مضيفا ان "إدارة الشرطة قامت بعمل رائع، وسوف نتحدث عن قوانين الاسلحة مع مرور الوقت".

وما زال المحققون يحاولون فهم الدوافع التي حملت متقاعدا ثريا يملك ترسانة من الاسلحة النارية على اطلاق النار على حشد كان يحضر حفلا موسيقيا مساء الأحد في لاس فيغاس، في مجزرة راح ضحيتها 59 قتيلا على الأقل و527 جريحا وقال تنظيم داعش إن منفذها هو أحد "جنود الخلافة" في تبن شككت السلطات في صحته.

ومطلق النار الذي كان متمركزا في طابق مرتفع من فندق مطل على الحفل الموسيقي، كان أمريكيا من البيض عمره 64 عاما يدعى ستيفن كرايغ بادوك، وهو محاسب متقاعد ثري من رواد الكازينوهات. وانتحر قبل أن يقتحم الشرطيون غرفته في فندق "ماندالاي باي".