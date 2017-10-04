أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يلتقي وزير الخارجية السوري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يلتقي وزير الخارجية السوري

10:26 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يلتقي وزير الخارجية السوري

الرئيس السوري بشار الأسد

دمشق (د ب أ)

استقبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الأربعاء رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علاء الدين بروجردي، الذي وصل إلى العاصمة السورية دمشق مساء أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر دبلوماسية إيرانية إن المسؤول الإيراني سيتابع لقاءاته في العاصمة دمشق، حيث يلتقي ظهر اليوم رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، على أن يلتقي غداً الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال بروجردي في تصريح صحفي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي مساء أمس :"نظرا إلى أهمية سوريا باعتبارها أحد أعضاء المقاومة، فإن التواصل الوثيق مع كبار المسؤولين السوريين ومتابعة التطورات فيها مدرج على جدول أعمالنا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بلومبرج: بوتين "السيد الجديد" للشرق الأوسط

    أخبار

  • مستشار الأمن القومي في ميانمار ينفي وقوع تطهير عرقي في بلاده

    أخبار

  • محاكمة لاجئين سوريين في ألمانيا بتهمة اغتيال 36 موظفا في السورية

    أخبار

  • إيران تغلق مجالها الجوي امام أكراد العراق قبل يوم من الاستفتاء

    أخبار

إعلان

20b6d02fa8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد