رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يلتقي وزير الخارجية السوري
رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يلتقي وزير الخارجية السوري
10:26 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017
الرئيس السوري بشار الأسد
دمشق (د ب أ)
استقبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الأربعاء رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علاء الدين بروجردي، الذي وصل إلى العاصمة السورية دمشق مساء أمس الثلاثاء.
وقالت مصادر دبلوماسية إيرانية إن المسؤول الإيراني سيتابع لقاءاته في العاصمة دمشق، حيث يلتقي ظهر اليوم رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، على أن يلتقي غداً الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال بروجردي في تصريح صحفي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي مساء أمس :"نظرا إلى أهمية سوريا باعتبارها أحد أعضاء المقاومة، فإن التواصل الوثيق مع كبار المسؤولين السوريين ومتابعة التطورات فيها مدرج على جدول أعمالنا".
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