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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

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مصراوي Masrawy

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

10:23 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

تل أبيب (د ب أ)
اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، التي أوردت الخبر اليوم الأربعاء، أنه جرى اعتقال ستة فلسطينيين في مداهمات بالضفة الغربية.

وأضافت أنه تم اعتقال اثنين آخرين خلال تفتيش أمني على طريق جنوب جبل الخليل بعد العثور في سيارتهما على بندقية.

ولم تذكر الهيئة ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

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مصراوي Masrawy

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