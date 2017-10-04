بالصور.. زحام بمكاتب المصرية للاتصالات في أسوان لشراء خطوط الشبكة الرابعة

أسوان- إيهاب عمران:

شهدت فروع الشركة المصرية للاتصالات بأسوان إقبالا كثيفا، من المواطنين لشراء خطوط الشبكة الرابعة "we".

يقول "مكي محمد" من أهالي كوم أمبو أنه انتظر مدة قاربت على 3 ساعات بمنفذ التوزيع حتى يشتري خط من الشركة الجديدة، مناشدا بتوفيرها لدى الموزعين المعتمدين لتوفيرها للموطنين.

وأضاف أن الرقم المميز أو الشراء من أجل الاختلاف ليس هو الهدف من شراء شريحة الشركة الرابعة، ولكننا نأمل أن تكون الأسعار أقل بالفعل كما أعلن مسؤولو الشركة وأن تكون خدمات الشركة أفضل من الشركات الأخرى حتى تستطيع المنافسة.

وكشف "محمود علي" من أهالي كوم أمبو أنه سعيد بشراء الخط الجديد، ويتطلع لخدمات نت سريعة تلائم احتياجه حيث إن طبيعة عمله وانتقاله تستلزم شبكة أفضل فضلا عن تطلعه للحصول على خدمة مكالمات راقية.

وأضاف أنه اضطر إلى تفعيل الشريحة بنفسه وانتظر تشغيل الخدمات كما شحنها على الطاير بمعرفته نظرا للزحام الشديد، مؤكدا أنه لاحظ مواطنين يشترون أكثر من خط.

على الجانب الآخر اشتكت أسماء إسماعيل من مدينة أسوان من سوء المعاملة وطول مدة الانتظار التي وصلت لعدة ساعات، كما أن مسؤولي الفرع كانوا يحتفظون بالأرقام المميزة لمعارفهم وطالبت بأن يتم وضع الأرقام على موقع الشركة وأن يقوم المواطن بحجز الرقم الذي يرغب فيه ويذهب للفرع لإنهاء الإجراءات فقط.

كما طالبت بزيادة منافذ البيع وأعداد الموظفين لإنهاء الإجراءات بسرعة.