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السيسي يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

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السيسي يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة السيسي يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

التحرير

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم الأربعاء، بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل أعضائه، وذلك في في إطار الاحتفالات بالذكرى الرابعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

وقام الرئيس بزيارة قبر الجندي المجهول، حيث وضع إكليلًا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على شهداء الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وكان في استقبال السيسي، الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

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وعقب ذلك، قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه، وصافح عائلة الرئيس الراحل. ثم صافح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

وتوجه الرئيس، عقب ذلك، إلى مسجد جمال عبد الناصر بكوبري القبة، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه وصافح أفراد أسرته.

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التحرير

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