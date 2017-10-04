بالصور.. افتتاح المؤتمر الدولي الأول للنانوتكنولوجي بجامعة جنوب الوادي

قنا-عبدالرحمن القرشي:

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للنانوتكنولوجي والذي يقام بمدينة الأقصر تحت شعار "من أجل حياة أفضل" برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تقدم الدول، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي حيث توجد عدة مراكز متخصصة في مجال النانوتكنولوجي وبها عدد من الباحثين المتميزين وحث رئيس الجامعة الباحثين على الاستفادة من المؤتمرات العلمية التي تناقش القضايا التي تخدم المجتمع وتساهم في نشر البحث العلمي وأكد على ضرورة أن يتم صياغة توصيات المؤتمر بصورة مبسطة حتى يتمكن المسؤول من تنفيذها وتحدث عن دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي من خلال القوافل الطبية والتنويرية التي تقوم الجامعة بإرسالها وآخر هذه القوافل توجهت إلى مدينة القصير لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المدينة.

وأكد الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم على التعاون العلمي بين جامعة جنوب الوادي وجامعة الفيوم في الأبحاث العلمية، مشيرًا إلى أن علم النانوتكنولوجي تم تطبيقه في جامعة الفيوم في مجال الخرسانة المسلحة وهناك العديد من الرسائل العلمية في هذا المجال في جامعة الفيوم، مشيرًا إلى اعتزام الجامعة إقامة مؤتمر في مجال النانوتكنولوجي قريبا

واشار الدكتور محمود خضاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا و البحوث ورئيس شرف المؤتمر ان علم النانوتكنولوجي اصبح موجودا في مجالات مختلفة وهناك حوالي 17 تخصص في مجال النانوتكنولوجي والمحور الجديد الذي يناقشه المؤتمر هو المخاطر الناتجة عن استخدام المواد النانومترية.

وتحدث الدكتور صالح عبدالمعطي نائب رئيس الجامعة لشؤون فرع الأقصر، ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يشارك فيه 4 دول هي ألمانيا وفرنسا وتونس واليمن و10 جامعات والمركز القومي للبحوث والهيئة العربية للتصنيع ومدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام ويناقش العديد من الأبحاث في مجال النانوتكنولوجي وتطبيقاته.

حضر افتتاح المؤتمر الدكتور خالد بن الوليد سكرتير المؤتمر، والدكتور محمود سيد عبدالصادق مقرر المؤتمر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين المشاركين بفعاليات المؤتمر.