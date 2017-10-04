انهيار عقار قديم خالٍ من السكان في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انهار عقار قديم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغ بسقوط عقار قديم مكون من 3 طوابق بشارع طالون والبوصيري بحي العرب، فانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى المنطقة وتبين عدم وقوع أي إصابات.

تم فرض طوقًا حول محيط العقار، وتوجهت وفاء يعقوب، رئيس حي العرب، وجميع القيادات والفنيين بالحي لموقع الانهيار لإزالة حطام العقار ودراسة وضع العقارات المجاورة.