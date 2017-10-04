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5 وسائل تجذب زوجك لكِ.. منها "الثقة بالنفس"

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مصراوي Masrawy

5 وسائل تجذب زوجك لكِ.. منها "الثقة بالنفس"

09:33 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

5 وسائل تجذب زوجك لكِ.. منها "الثقة بالنفس"

 كتب - هشام عواض:

تسعى المرأة دائمًا أن تكون جميلة في زوجها، من حيث الاهتمام بالمظهر الخارجي والداخلي أيضاً، لتستحوذ على حبه ورضائه.وهناك أساليب يمكنك اعتمادها لجذب زوجك من ناحية، ولتعزيز جمالك من ناحية أخرى، بحسب مجلة "Elle"، الفرنسية.

- الابتسام
الابتسامة في وجه زوجك هي أول الأشياء التي تترك شعور طيب داخله، وخاصة الابتسامة التلقائية، لأن الرجل يعشق المرأة المبتسمة والتي تملك حسّ الفكاهة. لذلك لا تخجلي من التعبير بكل عفوية عن سعادتك، بالقدر الذي تشائينه.

- الذكاء
يجب أن تكوني ذكية في التعامل مع زوجك وتعرفي ما الأشياء التي يحبها وتجذبه في النساء وأصنعيها أنتِ له، إذا كان يحب الاهتمام بالمظهر الخارجي وارتداء الملابس الأنيقة فافعلي ذلك.

- ثقٍ بنفسك
الرجل يفكر بكل موضوعية. فبالنسبة إليه، ليس أمرًا بالغ الأهمية أن تكوني نحيفة أو ثمينة، طالما أنك تعتنين بجسمك و سعيدة بما تملكين من مميزات جسدية، فالثقة بالنفس هي أكثر ما يجعل الرجل يلتفت إليك، وأكثر ما يثير غيرة النساء الأخريات منك. الرجل لن يفهم أبداً انزعاجك وعدم رضاك عن شكل جسمك.

- كوني صادقة
يجب أن تكوني صادقة مع نفسك، وعليك أن تتجدّدي نفسك من الداخل، لتظهري للرجل أنه يمكنك الاستجابة لأي موقف وأداء عدّة مهام في الوقت نفسه. وأن تكوني حاضرة في وقت الحاجة للتحدث معك، ولديك مصداقية يعني أن تكوني صادقة في ما أنتِ عليه، فيما تحبّين، لا تتصرفي من خلاله فقط لتثيري إعجابه بل كوني كما أنتِ. سيأتي يوم وتُظهرين نفسك على حقيقتها، وهذا أمرٌ لن يعجب الرجل.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية
النظافة الشخصية من الأمور التي تلفت انتباه الرجل، لأنها تدلّ على مدى ترتيب المرأة واهتمامها بنفسها. إنها من المؤشرات الجمالية التي تكمل إطلالتك الخارجية، لذا من الضروروي أن توليها اهتمامً خاصًا. مثل الأظافر ورائحة الفم والجسم بشكل عام.

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