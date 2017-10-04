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وزير خارجية تشاد يصل القاهرة

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية تشاد يصل القاهرة

08:53 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

وزير خارجية تشاد يصل القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، إبراهيم حسين طه وزير الخارجية والمستشار الأمني للرئيس التشادي، قادمًا من إثيوبيا، في زيارة إلى تستغرق يومين، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات.

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية تشاد سامح شكري وزير الخارجية، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وتشاد في كل المجالات، إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصةً الأزمة الليبية وسُبل التوصل إلى حل سياسي.

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