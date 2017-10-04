الزمالك: نتمنى استمرار احتراف عبد الشافي.. وهذا موقفنا من عودته (فيديو)

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قال أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، إن ناديه منح الدوري السعودي «هدية» بالموافقة على احتراف الظهير الأيسر محمد عبد الشافي، في صفوف نادي أهلي جدة.

وأضاف «جلال»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أن عبد الشافي لاعب مهم للغاية، مؤكدًا أنه يتمنى استمرار اللاعب في مسيرته الاحترافية لأطول فترة ممكنة.

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وعن موقف الزمالك من اللاعب الدولي، أوضح أن الفريق الأبيض يضم لاعبين على مستوى جيد في مركز الظهير الأيسر، لكن عبد الشافي قيمة داخل النادي، وسيتم التطرق للأمر في حالة انتهاء رحلته الاحترافية، مشددا على أن «الأمور لن تدار بالعاطفة فقط، فهناك رأى إداري وآخر فني سيحسم ذلك».