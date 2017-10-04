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بالفيديو.. صيني يقفز من الدور الـ 19 في فندق.. وهذا ما حدث له

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مصراوي Masrawy

.. صيني يقفز من الدور الـ 19 في فندق.. وهذا ما حدث له

08:24 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

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 كتب - هشام عواض:

قام رجل صيني بفعل غريب معرضًا حياته للخطر، وذلك بعد محاولته الهرب من دفع فواتير الفندق الذي أقام فيه بالقفز من النافذة من الدور التاسع عشر.

ذكر موقع "travelandleisure"، أن صيني في مدينة جويزو الصينية، حاول الهرب من دفع فاتورة الإقامة من ما دفعه لاختيار القفز من النافذة غرفته في الدور التاسع عشر للهرب للمبنى المجاور.

ولكن حظه الحسن جعله يتمسك بأسلاك الهاتف ولم يسقط من هذا الارتفاع الشاهق، حتى جاءت الإغاثة وتم إنقاذ حياته.

وتداول مقطع الفيديو الذي يظهر عملية الهروب المجنونة الملايين، وجاءت من ضمن التعليقات الساخرة، "من الواضح أنه فكر كأنه في فيلم أكشن"، وجاء تعليق أخر "إن تصرفه هذا غبي للغاية، والتهرب من دفع فاتورة قضاء ليلة في الفندق لا يستحق كل هذا العناء". 

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