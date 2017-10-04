أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

جامعة طنطا: خضوع صاحب واقعة «الحضن» وخطيبته للتحقيق اليوم (فيديو)

Google+ Print
جامعة طنطا: خضوع صاحب واقعة «الحضن» وخطيبته للتحقيق اليوم (فيديو) جامعة طنطا: خضوع صاحب واقعة «الحضن» وخطيبته للتحقيق اليوم (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور إبراهيم سالم، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إن مناع محمد، صاحب واقعة «الحضن» بالجامعة، وخطيبته، سيخضعان للتحقيق اليوم، من قبل المجلس التأديبي، موضحًا: «من حقه أن يحضر معه محاميًا للدفاع عنه».

وأضاف سالم خلال مدخله هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، أمس: «من حق الطالب أن يتظلم من قرار مجلس التأديب، ليحقق معه مرة أخرى».

وتابع: «قانون الجامعة لا يوجد عقوبة به تنص على الحبس، ولكن هذه العقوبات تبدأ من الإنذار مرورًا بالحرمان من حضور امتحانات بعض المواد أو ترم أو ترمين أو عام أو عامين، انتهاءً بالفصل من الجامعة».

شاهد أيضا

وسيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب، إثر إقدام طالب على طلب يد زميلته للزواج، وتعانقهما وسط حديقة كلية الحقوق بجامعة طنطا، ما تسبب فى حالة من الاستياء بين عدد من الطلبة والطالبات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)