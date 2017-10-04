جامعة طنطا: خضوع صاحب واقعة «الحضن» وخطيبته للتحقيق اليوم (فيديو)

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قال الدكتور إبراهيم سالم، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، إن مناع محمد، صاحب واقعة «الحضن» بالجامعة، وخطيبته، سيخضعان للتحقيق اليوم، من قبل المجلس التأديبي، موضحًا: «من حقه أن يحضر معه محاميًا للدفاع عنه».

وأضاف سالم خلال مدخله هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، أمس: «من حق الطالب أن يتظلم من قرار مجلس التأديب، ليحقق معه مرة أخرى».

وتابع: «قانون الجامعة لا يوجد عقوبة به تنص على الحبس، ولكن هذه العقوبات تبدأ من الإنذار مرورًا بالحرمان من حضور امتحانات بعض المواد أو ترم أو ترمين أو عام أو عامين، انتهاءً بالفصل من الجامعة».

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