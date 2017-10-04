غرامة على كل من يُعدل صور الاعلانات بالفوتوشوب في فرنسا..والسبب

غرامة مالية على كل من يُعدل صور الموديلز بالفوتوشو

كتب- أحمد عصام روّاي:

أصدرت فرنسا قانونًا يمنع دور الأزياء والموضة من تعديل صور عارضات الأزياء الخاصة بها باستخدام برنامج الـ"فوتوشوب".

وألزم القانون -الذي نشرت نصه وكالة الأنباء الفرنسية – -France 24 دور الأزياء وغيرها من الشركات التي تستخدم صور عارضات مُعدلة بأن يرفقوا بالصور تحذيرًا ينبه العامة لما تم تعديله بتلك الصور.

أما عن غرامة مخالفة تلك التعليمات فتصل لمبلغ 44 ألف دولارًا.

ويعتمد أغلب المصورين والمصممين في عالم الموضة والجمال على تعديل صورهم باستخدام برنامج "Photoshop" أو "LightRoom"، من أجل تغيير لون البشرة ومحيط الخصر وغيرها من معايير الجمال التي تختلف من مكان لآخر، ومن منتج لآخر.

وجاء ذلك القانون في إطار الهوس الدائم لدى السيدات لتغيير هيئتهن لكي يزدن التشابه بينهن وبين عارضات الموضة والجمال.