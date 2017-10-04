عماد متعب: حسن شحاتة «مدرب نادر» لعدة أسباب (فيديو)

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قال عماد متعب، نجم النادي الأهلي، إنه يعتبر حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بمثابة أبًا روحيًا له، مشيرًا إلى أنه كان شاهدًا على تألقه طوال رحلته الكروية.

وأضاف «متعب» خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «صاحبة السعادة» المُذاع على قناة «cbc»، أن «المعلم» أشرف على تدريبه وهو في في عمر الـ16 عامًا مع منتخب الناشئين، ويعرفه جيدًا وكان يصر على الاعتماد عليه لثقته الكبيرة في قدراته رغم الهجوم عليه أحيانًا.

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وأكد القناص، أن حسن شحاتة «مدرب نادر» في إجادة التعامل النفسي مع اللاعبين ينزع الضغوط عنهم، متابعًا: «اللاعيبة كانت بتبقى فرحانة وهى في المنتخب».