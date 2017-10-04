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مسؤول أمني أمريكي: إطلاق النار في لاس فيجاس استغرق 9 دقائق متتالية

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مصراوي Masrawy

مسؤول أمني أمريكي: إطلاق النار في لاس فيجاس استغرق 9 دقائق متتالية

07:30 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

مسؤول أمني أمريكي: إطلاق النار في لاس فيجاس استغرق 9 دقائق متتالية

حادث لاس فيجاس

واشنطن - أ ش أ:
قال جوزيف لومباردو قائد شرطة مقاطعة كلارك الواقعة في ولاية نيفادا إن منفذ هجوم لاس فيجاس الأمريكية ستيفن كرايج بادوك (64 سنة) أطلق النار لتسع دقائق متتالية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء عن لومباردو قوله إن المحققين لم يتوصلوا إلى أي دليل يثبت أن للرجل علاقة بجهة متطرفة ولم يحدث أن صدر منه أي فعل كراهية.

ويسعى المحققون الأمريكيون إلى فهم الدوافع التي حملت متقاعدًا ثريًا يملك ترسانة من الأسلحة النارية على إطلاق النار على حشد كان يحضر حفلاً موسيقيًا في لاس فيجاس.

ووصلت الحصيلة إلى 59 قتيلاً على الأقل و527 جريحًا، فضلاً عن الذين أصيبوا بالرصاص أو بشظايا الرصاص، كما أصيب عدد كبير بسبب التدافع وهم يحاولون الفرار من المكان.

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مصراوي Masrawy

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