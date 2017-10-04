رقية السادات: مراسلات والدي لزوجته «ثروة قومية».. وعاصرت «تشريده»

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قالت رقية السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنها عاشت مرحلة «تشريد» والدها عن قرب، لأنها كانت أكبر إخوتها، موضحة: «والدتي تأثرت بفترة اعتقال والدي قبل الثورة وتشريده، فكانت رمز الوفاء بالنسبة له».

وأضافت نجلة السادات، خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، على فضائية «دريم»: «والدتي كانت الوحيدة على 6 شباب، وكانت عائلتها ترتبط بعلاقة قوية بعائلة الرئيس الراحل».

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وأوضحت رقية، أن الخطابات التي كان يرسلها الرئيس الراحل لوالدتها قبل الثورة «ثروة قومية لها»، لأنها ترصد معاناته.