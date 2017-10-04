هداف الدوري: أرحب بالانتقال للزمالك ولكن بشرط (فيديو)

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قال عمر السعيد، مهاجم الإنتاج الحربي، إنه يركز مع فريقه في المرحلة الحالية، مؤكدًا أنه يحلم بالانضمام للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

ونفى «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة «dmc sports»، وجود أي مفاوضات مع نادي الزمالك، كما يتردد، مشيرًا إلى أن أنباء اهتمام النادي الأبيض أمر يسعده، لكنه يحاول التركيز مع فريقه في هذه الفترة.

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وأضاف هداف الدوري، أن عقده مع الإنتاج ينتهي آخر الموسم الجاري، وأنه يرحب الانضمام بالقلعة البيضاء بشرط موافقة ناديه.