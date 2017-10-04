حدث ليلاً.. خطاب لفليبي السادس وتصادم دموي وأوامر ملكية بالسعودية

القاهرة - مصراوي:

شهد ليل الثلاثاء - الأربعاء عددًا من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي، إذ شهدت محافظة المنيا حادث تصادم أسقط عددًا من حالات الوفاة والإصابة، فيما عثرت قوات الأمن في الجيزة على سيارة تابعة لجهة سيادية مُبلغ بسرقتها، وهاجم ملك إسبانيا فيليبي السادس منظمي الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا، بينما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددًا من الأوامر الملكية.

أوامر ملكية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددًا من الأوامر الملكية تتضمن تغيير عدد من الحقائب الوزارية.

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ملك إسبانيا

وهاجم ملك إسبانيا فيليبي السادس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي منظمي الاستفتاء على استقلال إقليم كاتالونيا، وقال إنهم وضعوا أنفسهم "خارج إطار القانون".

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سيارة جهة أمنية

وعثرت قوات الأمن في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، على سيارة تابعة لجهة سيادية مُبلغ بسرقتها.

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تصادم دموي

ولقي 3 مواطنين مصرعهم، وأصيب 9 آخرين في اصطدام سيارة نقل عام بأخرى نقل محملة بالطوب، على طريق الجيش الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدخل قرية بني حسن التابعة لمركز أبو قرقاص جنوبي محافظة المنيا.

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ماكرون والعبادي

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن المحادثات المرتقبة، غدًا الخميس، بقصر الإليزيه بين الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، من المقرر أن تركز على مكافحة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية.

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