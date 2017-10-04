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المنتخب: عبد الله السعيد قد يشارك أمام الكونغو (فيديو)

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المنتخب: عبد الله السعيد قد يشارك أمام الكونغو (فيديو) المنتخب: عبد الله السعيد قد يشارك أمام الكونغو (فيديو)

التحرير

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قال إيهاب لهيطة، مدير الوطني، إن عبد الله السعيد، سيتواجد في مران الفريق الأربعاء، مشيرًا إلى أن موقفه من المشاركة في مباراة الكونغو سيتحدد بشكل نهائي عقب المران.

وكشف «لهيطة»، خلال هاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة LTC، أن محمود عبد المنعم «كهربا» استجاب بشكل كبير للعلاج للتعافي من إصابته، وأظهر روحًا عالية ورغبة في المشاركة بالمباراة.

ويستضيف المنتخب الوطني، نظيره الكونغو يوم الأحد المقبل، على ملعب «برج العرب»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم  2018.

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