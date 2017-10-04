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عماد متعب: علاقتي بـ«غالي» أهم من رفع كأس بطولة (فيديو)

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عماد متعب: علاقتي بـ«غالي» أهم من رفع كأس بطولة (فيديو) عماد متعب: علاقتي بـ«غالي» أهم من رفع كأس بطولة (فيديو)

التحرير

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أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي، أن علاقته الجيدة بحسام غالي، المحترف حاليًا في صفوف النصر السعودي، تعود لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنهما دخلا النادي الأحمر في فترة واحدة، وكانا يقيمان معًا طوال الوقت.

وأضاف «متعب» خلال لقائه بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «صاحبة السعادة» المُذاع على قناة «cbc»، أن «غالي» بمثابة شقيقه، مشيرًا إلى أنه ينفعل كثيرًا في الملعب وعليه أحيانًا، لكنه يدرك تمامًا أن ذلك خوفًا عليه وحرصًا على ظهوره بأفضل مستوى.

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وتابع القناص، أنه كان يرى حسام غالي أحق برفع كأس السوبر في اللقطة الشهيرة بينهما بعد التتويج بالبطولة، معلقًا: «علاقتي بغالي أهم من رفع كأس بطولة».

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التحرير

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