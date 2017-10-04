اليوم.. نظر دعوى تطالب شركة سكودا بتعويض 225 مليون دولار
اليوم.. نظر دعوى تطالب شركة سكودا بتعويض 225 مليون دولار
03:00 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017
محكمة القاهرة الاقتصادية
كتب - محمود الشوربجي:
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى رجل الأعمال شفيق جبر، مالك شركة أرتوك أوتو، ضد شركة سكودا العالمية.
طالبت الشركة المدعية بتعويض قدره 225 مليون دولار من الشركة المدعى عليها، بعدما طالبت شركة سكودا العالمية من وكيلها الحالي في مصر "أرتوك أوتو" المملوكة لشفيق جبر التوقف عن صيانة سيارات سكودا في نطاق الضمان، على أن تقوم إحدى العلامات التابعة للمجموعة في مصر وهي: "سيات وأودي وفولكس واجن" بأعمال الصيانة لحين اختيار موزع جديد وفقًا لشروط الشركة الأم.
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