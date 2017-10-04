صاحب واقعة «الحضن»: غلطت ومستقبلي كده «بيضيع» (فيديو)

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قال مناع محمد، صاحب واقعة «الحضن» بجامعة طنطا، إنه اعترف بخطائه، لأن الجامعة لها احترامها وما حدث كان دون قصد.

وأضاف محمد، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: «الحضن كان شيئًا عفويًا، أعرف أن ذلك مخالف للعادات والتقاليد، ولا ينبغي أن يتم في الحرم الجامعي».

وتابع مناع: «أنا غلطت وهتعاقب، ومش فرحان إن مصر كلها بتتكلم عن الحضن ده، أنا كده بندبح ومستقبلي كده بيضيع، ده آخر عام دراسي ليّ»، موضحًا: «ما كنتش أتخيل إن الموضوع هيوصل للدرجة ديه، وعارف إننا لو متجوزين ما ينفعش نعمل حاجة زي كده».

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