أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صاحب واقعة «الحضن»: غلطت ومستقبلي كده «بيضيع» (فيديو)

Google+ Print
صاحب واقعة «الحضن»: غلطت ومستقبلي كده «بيضيع» (فيديو) صاحب واقعة «الحضن»: غلطت ومستقبلي كده «بيضيع» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مناع محمد، صاحب واقعة «الحضن» بجامعة طنطا، إنه اعترف بخطائه، لأن الجامعة لها احترامها وما حدث كان دون قصد.

وأضاف محمد، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: «الحضن كان شيئًا عفويًا، أعرف أن ذلك مخالف للعادات والتقاليد، ولا ينبغي أن يتم في الحرم الجامعي». 

وتابع مناع: «أنا غلطت وهتعاقب، ومش فرحان إن كلها بتتكلم عن الحضن ده، أنا كده بندبح ومستقبلي كده بيضيع، ده آخر عام دراسي ليّ»، موضحًا: «ما كنتش أتخيل إن الموضوع هيوصل للدرجة ديه، وعارف إننا لو متجوزين ما ينفعش نعمل حاجة زي كده».

شاهد أيضا

وسيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب، إثر إقدام طالب على طلب يد زميلته للزواج، وتعانقهما وسط حديقة كلية الحقوق بجامعة طنطا، ما تسبب فى حالة من الاستياء بين عدد من الطلبة والطالبات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف