اليوم.. محاكمة 18 متهمًا بأحداث منشأة ناصر

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر اليوم الاربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 18 متهم بأحداث عنف بمنطقة منشأة ناصر، لاتهامهم باستعراض القوة.

أسندت النيابة للمتهمين، قيامهم في 21 مارس 2015، باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد بعضهم البعض، وضد قاطني المنطقة، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم.

وأضافت النيابة أن ما قام به المتهمون كان من شأنه إلقاء الذعر في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، حيث وقعت بناء على تلك الجريمة جناية الضرب العمدي للمجني عليه بدر رمضان، بأن أطلق صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري حوزة المتهم السادس عشر، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وهي فقد الإبصار بالعين اليمنى.