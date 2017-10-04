أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة 18 متهمًا بأحداث منشأة ناصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة 18 متهمًا بأحداث منشأة ناصر

02:01 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

اليوم.. محاكمة 18 متهمًا بأحداث منشأة ناصر

محكمة

كتب - محمود الشوربجي:

تنظر اليوم الاربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 18 متهم بأحداث عنف بمنطقة منشأة ناصر، لاتهامهم باستعراض القوة.

أسندت النيابة للمتهمين، قيامهم في 21 مارس 2015، باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد بعضهم البعض، وضد قاطني المنطقة، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم.

وأضافت النيابة أن ما قام به المتهمون كان من شأنه إلقاء الذعر في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، حيث وقعت بناء على تلك الجريمة جناية الضرب العمدي للمجني عليه بدر رمضان، بأن أطلق صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري حوزة المتهم السادس عشر، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وهي فقد الإبصار بالعين اليمنى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام السجون لـ ١٦أكتوبر

    أخبار

  • لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "داعش عين شمس" لـ 7 أكتوبر

    أخبار

  • تأجيل محاكمة "البسطاوي" بقضية اغتيال "هشام بركات" لـ 7 أكتوبر

    أخبار

  • السجن المشدد 10سنوات لمتهمين اثنين في " أحداث ماسبيرو الثانية"

    أخبار

إعلان

347ba5a93a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا

وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا

وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية

ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية