بعد سرقتها في الوراق.. العثور على سيارة جهة سيادية بالبدرشين
بعد سرقتها في الوراق.. العثور على سيارة جهة سيادية بالبدرشين
01:51 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017
وزارة الداخلية
كتب - محمد شعبان:
عثرت قوات الأمن في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، على سيارة تابعة لجهة سيادية مُبلغ بسرقتها.
وكشفت التحريات أن السيارة سُرقت في منطقة الوراق، وعُثر عليها بمركز البدرشين.
وتكثف أجهزة الأمن جهودها لتحديد هوية المتهمين بسرقة السيارة وضبطهم، فيما أخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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