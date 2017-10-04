اليوم.. محاكمة 66 متهمًا بتنظيم "ولاية داعش" بالصعيد
اليوم.. محاكمة 66 متهمًا بتنظيم "ولاية داعش" بالصعيد
01:00 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017
محكمة
كتب - محمود الشوربجي:
تنظر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، محاكمة 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم الصعيد".
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.
وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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