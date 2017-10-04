أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في هجوم سوسة إلى يناير المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في هجوم سوسة إلى يناير المقبل

12:30 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في هجوم سوسة إلى يناير المقبل

هجوم سوسة

تونس - (د ب أ):

أجلت محكمة تونس العاصمة جلسة محاكمة المتهمين في الهجوم الإرهابي على فندق امبريال بسوسة إلى التاسع من يناير المقبل.

وقال متحدث باسم المحكمة، سفيان السليطي، بأنه تم رفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين المتورطين في الهجوم الإرهابي.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل المحاكمة، بعد الجلسة الأولى في مايو الماضي.

وتشمل القضية المرتبطة بالهجوم الدامي، والذي كان أسفر عن سقوط 38 ضحية من السياح الأجانب، 33 متهما، من بينهم 14 موقوفا و12 في حالة سراح وسبعة في حالة فرار.

ومن بين الموقوفين ستة من عناصر الأمن يواجهون تهما "بعدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك، خلافا لما توجبه عليه القوانين"، بينما يواجه باقي الموقوفين تهما ترتبط بالتورط في جرائم إرهابية والقتل والتآمر على أمن الدولة.

وكان مسلح موالي لتنظيم "داعش" المتطرف بدأ هجوما مسلح على سياح متواجدين على الشاطئ، ثم دخل الفندق وأجهز على عدد آخر من السياح داخله، قبل أن تقتله قوات خاصة حينما غادر النزل.

وفي 28 فبراير الماضي، وصف محقق الطب الشرعي البريطاني، نيكولاس لورين سميث، تصرف الشرطة التونسية أثناء الحادث "بالفوضوي والمخزي"، وأوضح أن الأمن لم يكن متواجدا بشكل كاف في المنتجع السياحي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة تعلن إحراز تقدم في المحادثات الليبية بتونس

    أخبار

  • إنقاذ 43 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر جنوبي تونس

    أخبار

  • بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: لجنة الصياغة الموحدة تعقد اجتماعها

    أخبار

  • مفاوضات تونس: الفرقاء الليبيون يواصلون مشاورات تعديل اتفاق الصخيرات

    أخبار

إعلان

ea1ea43d34.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا

وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا

وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط

ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية

ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية