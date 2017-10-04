تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في هجوم سوسة إلى يناير المقبل

تونس - (د ب أ):

أجلت محكمة تونس العاصمة جلسة محاكمة المتهمين في الهجوم الإرهابي على فندق امبريال بسوسة إلى التاسع من يناير المقبل.

وقال متحدث باسم المحكمة، سفيان السليطي، بأنه تم رفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين المتورطين في الهجوم الإرهابي.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل المحاكمة، بعد الجلسة الأولى في مايو الماضي.

وتشمل القضية المرتبطة بالهجوم الدامي، والذي كان أسفر عن سقوط 38 ضحية من السياح الأجانب، 33 متهما، من بينهم 14 موقوفا و12 في حالة سراح وسبعة في حالة فرار.

ومن بين الموقوفين ستة من عناصر الأمن يواجهون تهما "بعدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك، خلافا لما توجبه عليه القوانين"، بينما يواجه باقي الموقوفين تهما ترتبط بالتورط في جرائم إرهابية والقتل والتآمر على أمن الدولة.

وكان مسلح موالي لتنظيم "داعش" المتطرف بدأ هجوما مسلح على سياح متواجدين على الشاطئ، ثم دخل الفندق وأجهز على عدد آخر من السياح داخله، قبل أن تقتله قوات خاصة حينما غادر النزل.

وفي 28 فبراير الماضي، وصف محقق الطب الشرعي البريطاني، نيكولاس لورين سميث، تصرف الشرطة التونسية أثناء الحادث "بالفوضوي والمخزي"، وأوضح أن الأمن لم يكن متواجدا بشكل كاف في المنتجع السياحي.