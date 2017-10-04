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استقالة وزيرة الدفاع الهولندية إثر مقتل جنود حفظ السلام في مالي

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مصراوي Masrawy

استقالة وزيرة الدفاع الهولندية إثر مقتل جنود حفظ السلام في مالي

12:26 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

استقالة وزيرة الدفاع الهولندية إثر مقتل جنود حفظ السلام في مالي

جانين هينيس وزيرة الدفاع الهولندية

لاهاي - (د ب أ):

أعلنت جانين هينيس، وزيرة الدفاع الهولندية، الثلاثاء، استقالتها، متحملة المسؤولية عن حادث وقع في مالي عام 2016 ،قُتل فيه جنديان من هولندا واصيب ثالث بجراح خطيرة بعد انفجار قذيفة هاون بشكل غير متوقع.

يذكر أن هولندا نشرت جنودا في مالي كجزء من بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

وكشف التحقيق أن الحادث نتج عن عدم تخزين أو فحص جيد للذخائر.

وأعلن أيضا قائد القوات المسلحة الجنرال توم ميدندورب استقالته.

وتأتي الاستقالات بعد مناقشة برلمانية مكثفة انتقد فيها النواب وزيرة الدفاع بشدة.

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مصراوي Masrawy

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