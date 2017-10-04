صورة وخبر: الحكومة الفلسطينية تجتمع في غزة

اجتماع الحكومة الفلسطينية في غزة (أ ف ب)



كتب - علاء المطيري:

عقدت الحكومة الفلسطينية أول اجتماع لها في مقر رئاسة الوزراء بقطاع غزة منذ عام 2014، برئاسة رامي الحمد الله، رئيس الوزراء، وبحضور رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي.

وقال رئيس المخابرات المصرية إن مصر ستدعو حركتي فتح وحماس قريبا إلى القاهرة لاستئناف حوار المصالحة الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ماضية في رعايتها لجهود إنهاء الانقسام.

وقال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، يوسف المحمود، إن لقاءًا سيجمع حركتي "فتح" و"حماس"، الإثنين المقبل، في القاهرة؛ لبحث ملفات المصالحة الفلسطينية.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة ترصد الاجتماع الذي حضره وزراء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.