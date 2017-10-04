سيدة تهشم رأس "حماتها" في بني سويف: "خربت بيتي"

بني سويف ــ أحمد كامل:

قررت نيابة مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف، أمس الثلاثاء، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل والدة زوج الأولى "حماتها" وقريبة الثانية، انتقامًا منها لموافقتها على زواج نجلها بأخرى، بالإضافة إلى سرقة مبلغ مالي ومصوغات المجني عليها الذهبية.

كان اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية، بالعثور على جثة سيدة تدعى "سميحة.م.ع" 61 عامًا، محطمة الرأس وغارقة في دمائها داخل منزلها بقرية صفط النور، التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة.

وتبين أن المجني عليها تعيش برفقة نجلها وزوجته في منزل صغير بالقرية المذكورة، وتتخذ من إحدى غرفه محلاً للبقالة، وأن لديها نجلاً يعمل على ونش بمنطقة 6 أكتوبر في الجيزة، وأن وقت وقوع الحادث كانت زوجة نجلها تضع مولودًا داخل المستشفى.

كما كشفت التحريات أن وراء الجريمة كلاً من: "حنان . ر . م" 35 سنة، ربة منزل وزوجة نجل المجني عليها الأولى، حيث تبين أنها تعيش داخل منزل أشقائه من والده، وتركها لمنزل زوجها بعد زواجه بأخرى، و"ثناء.ع.ق" 20 سنة، زوجة شقيق نجل المجني عليها من والده.

وتبين من التحريات التي باشرها العميد خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية، اتفاق المتهمتين على التخلص من المجني عليها واستغلال فترة إقامتها بمفردها في منزلها، أثناء فترة وضع زوجة نجلها داخل المستشفى، وسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها وما بحوزتها من أموال.

وبضبط المتهمتين بعد تقنين الإجراءات القانونية، اعترفتا بارتكابهما الجريمة وبسرقة المصوغات الذهبية والأموال انتقامًا منها، بعد توجيه نجلها بالزواج من أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.