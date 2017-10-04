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أوامر ملكية بتغييرات وزارية في السعودية

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مصراوي Masrawy

أوامر ملكية بتغييرات وزارية في

12:13 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

أوامر ملكية بتغييرات وزارية في السعودية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

كتب - علاء المطيري:

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عددًا من الأوامر الملكية تتضمن تغيير عدد من الحقائب الوزارية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وتضمن الأوامر إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل من منصبه وتعيين نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل، وتعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية، وسليمان عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائباً لوزير الحج والعمرة، وسعد بن مقبل الميموني محافظاً للطائف.

وشملت الأوامر الملكية أيضًا تعيين عصام بن حمد بن علي المبارك محافظاً للهيئة العامة للعقار، وماجد بن إبراهيم الفياض مشرفاً عاماً تنفيذياً على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمرتبة الممتازة .

وتم إعفاء الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مدير جامعة الباحة من منصبه، من منصبه وتعيين الدكتور عبدالله بن يحيى بن الحسين قاسم مديراً لجامعة الباحة، إضافة إلى أوامر أخرى خاصة بمديري عدد من الجامعات.

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