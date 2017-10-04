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أوامر ملكية بتغيير عدد من مديري الجامعات السعودية

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مصراوي Masrawy

أوامر ملكية بتغيير عدد من مديري الجامعات

12:04 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

أوامر ملكية بتغيير عدد من مديري الجامعات السعودية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

كتب - علاء المطيري:

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عددًا من الأوامر الملكية تتضمن تعيين عددًا من مديري الجامعات في المملكة، مساء الثلاثاء، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وشملت الأوامر الملكية تعيين الدكتور عبدالله بن مفرح بن نهار الروقي مديرًا لجامعة تبوك.

وتضمنت أيضًا إعفاء الدكتور محمد إبراهيم بن عبدالعزيز الحسن، مدير جامعة نجران من منصبه، وتعيين الدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي مديرًا لجامعة نجران.

كما تم إعفاء الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مدير جامعة الباحة من منصبه، وتعيين الدكتور عبدالله بن يحيى بن الحسين قاسم مديرًا للجامعة بدلا من "كوشك".

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مصراوي Masrawy

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