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ريهام سعيد ترد على اتهامها بنشر المثلية الجنسية في مصر (فيديو)

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ريهام سعيد ترد على اتهامها بنشر المثلية الجنسية في مصر (فيديو) ريهام سعيد ترد على اتهامها بنشر المثلية الجنسية في مصر (فيديو)

التحرير

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علقت الإعلامية ريهام سعيد، على اتهامها بنشر ظاهرة المثليين في ، قائلة: «ربنا عادل، مش ممكن يضيع حق حد، وخصوصًا أنها تتوكل عليه دائمًا».

 وأضاف سعيد خلال برنامج «صبايا الخير»، الذي تقدمه على قناة «النهار»: «فيه مذيعة من كام يوم دخلتني في موضوع المثليين، هو عشان استضفت اثنين من المثليين واتكلمت عن الظاهرة واستضافت دكاترة ومحللين نفسيين يبقى أنا اللي نشرتها في مصر»، مستطردة: «إيه الجهل ده».
 وشهدت مصر الأسبوع الماضي حالة من الغضب بعد رفع علم المثليين جنسيًا في حفل فريق «مشروع ليلى» الغنائي الذي أقيم الأسبوع الماضي في منطقة التجمع الخامس، وكما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهمين في هذه الواقعة لمدة  15 يوما على ذمة التحقيقات التي استمرت معهم لعدة ساعات.

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التحرير

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