10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرتكب حادث "لاس فيجاس" بـ"المختل عقليًا"، وقال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إن الدستور العراقي هو المرجعية التي يتم الاحتكام إليها في أي تفاوض بشأن إقليم كردستان، وعبَّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء الاضطرابات التي شهدتها إسبانيا بسبب استفتاء استقلال إقليم كتالونيا.

1- ترامب: مرتكب حادث لاس فيجاس "مختل عقليًا"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هامبورج بألمانيا في 7 يوليو 2017 (أ ف ب)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرتكب حادث "لاس فيجاس"، الذي راح ضحيته 59 شخصا وأصيب 527 آخرون، بالمريض والمختل عقليا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- العبادي: الدستور هو مرجعيتنا في التفاوض مع إقليم كردستان

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد في 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إن قرارات الحكومة العراقية بشأن استفتاء كردستان تبتعد عن معاقبة المواطنين الأكراد، مشيرًا إلى أن الدستور العراقي هو مرجعيتنا في التفاوض مع الإقليم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- تيلرسون: هافانا أخفقت في حماية الدبلوماسيين الأمريكيين

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن في 19 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة بصدد طرد 15 مسؤولا من السفارة الكوبية في واشنطن لأن حكومة هافانا أخفقت في حماية الدبلوماسيين الأمريكيين الذين تعرضوا "لهجمات" غامضة في سفارتهم في كوبا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- نتنياهو: المصالحة الفلسطينية "وهمية"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الجهود الحالية الرامية الى سد الفجوة وإنهاء الخلاف الفلسطينى الداخلى الذى استمر عشر سنوات بين حركتى حماس وفتح.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- المبعوث الأممي إلى اليمن: يجب مواصلة جهود السلام

المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد - أرشيفية

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد على أهمية مواصلة جهود السلام في اليمن مهما كانت المعوقات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- بوتين: لا نخفي قلقنا الشديد حول إسبانيا بعد استفتاء كتالونيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هامبورج بألمانيا في 7 يوليو 2017 (أ ف ب)

عبَّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء الاضطرابات التي شهدتها إسبانيا بسبب استفتاء استقلال إقليم كتالونيا. وأضاف: "لا أخفي قلقنا الشديد حول إسبانيا".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- ملك إسبانيا: قادة استقلال كتالونيا "خارج حكم القانون"

العاهل الإسباني الملك فيليب السادس - أرشيفية

قال العاهل الإسباني الملك فيليب السادس إن قادة استقلال كتالونيا "خارج حكم القانون" ودعا الدولة إلى ضمان "النظام الدستوري".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- ليبرمان: الأسد انتصر في سوريا

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في ألمانيا في 19 فبراير 2017 (أ ف ب)

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، الثلاثاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد انتصر في الحرب، مشيرا إلى "طابور من دول العالم بات يطلب ود الأسد".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- عضو بالكونجرس: واشنطن خسرت فرصًا تاريخية في مصر وكردستان العراق

عضو الكونجرس الأمريكي ستيف كينج - أرشيفية

قال ستيف كينج عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، إن وزارة الخارجية الأمريكية فقدت فرصًا تاريخية في كل من مصر وكردستان.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- هنية : مصر لن يأتيها من غزة إلا كل خير

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية - أرشيفية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن وجود مصر بثقلها السياسي لرعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية، يعطي مزيدا من التفاؤل والثقة، مؤكدًا أن مصر لن يأتيها من غزة إلا كل خير فيما يتعلق بقضايا الأمن.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا