إصابة طفلة بكسر في الجمجمة إثر سقوطها من سطح منزلها ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيبت طفلة بمحافظة بورسعيد، بكسر في الجمجمة، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بمساكن فاطمة الزهراء بحي الزهور في ظروف غامضة.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، الطفلة "ملك حسن عبد العزيز " ٥ أعوام، مصابة بكسر في الجمجمة وفي غيبوبة تامة، إثر سقوطها من مرتفع.

تحرّر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.