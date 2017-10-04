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حفائر الآثار بكفر الشيخ تستعد للتنقيب بمنطقة تل الفراعين

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مصراوي Masrawy

حفائر الآثار بكفر الشيخ تستعد للتنقيب بمنطقة تل الفراعين

11:51 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

حفائر الآثار بكفر الشيخ تستعد للتنقيب بمنطقة تل الفراعين

منطقة تل الفراعين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد عبد الناصر حجازي، مدير عام إدارة الحفائر بمنطقة الآثار بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة تستعد للتنقيب عن الآثار بالمنطقة الأثرية تل الفراعين "بوتو"، الكائنة بقرية إبطو التابعة لمركز دسوق، وذلك بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ.

وقال مدير إدارة الحفائر بمنطقة الآثار بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، اليوم الثلاثاء: إن جامعة كفر الشيخ حصلت على موافقة لجنة الآثار الدائمة بوزارة الآثار بالقاهرة للتنقيب عن الآثار بهذه المنطقة.

وأشار حجازي، إلى أن الغرض من التنقيب، التأكد من وجود حقائق تاريخية وأثرية، قد تكون مجهولة لمنطقة آثار كفر الشيخ، وفق خريطة الآثار بمنطقة تل الفراعين، موضحًا أنه جار تحديد موعد البدء في تلك الأعمال، مع إدارة جامعة كفر الشيخ.

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مصراوي Masrawy

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