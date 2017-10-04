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متعب: «مش عايز أبقى موظف في الأهلي»

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متعب: «مش عايز أبقى موظف في الأهلي» متعب: «مش عايز أبقى موظف في الأهلي»

التحرير

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قال عماد متعب، نجم النادي الأهلي،  إن انضمامه للمنتخب الوطني متوقف على مشاركته في المباريات مع ناديه، مشيرًا إلى أن اقترب كثيرًا من التأهل لكأس العالم 2018.
 
وأضاف «متعب» خلال لقائه بحلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «صاحبة السعادة» المُذاع على قناة cbc، أنه لا يشعر بالسعادة عندما يُتوج بشيء لم يساهم في تحقيقه، قائلًا: «ممكن كنت أكمل في النادي الأهلي موظف، بقبض عقدي واسمي كابتن النادي الأهلي لكن مش بحب كده، واللاعب لازم يعيش جو المبارة، لو نزلتني في آخر ربع ساعة، على ما أعيش جو المباراة هيكون الماتش خلص».
 
ورفض «القناص» أن يكون عمر اللاعب هو العامل الأول في تقييم امكانية مشاركته في المباريات، مؤكدًا أن العامل الوحيد الذي يتحكم في ذلك هو أداء اللاعب نفسه وليس سنه، وأن هناك الكثير من اللاعبين وصلوا لقمة تألقهم بعد عمر الـ30.
 

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