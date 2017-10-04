رئيس المقاصة يكشف أسباب تراجع نتائج الفريق ومصير مؤمن سليمان

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كتب- كريم قماح

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة عن أسباب تراجع نتائج الفريق الفيومي في الموسم الحالي، ومصير مؤمن سليمان المدير الفني للفريق.

وقال "عبد السلام" في تصريحات لبرنامج «الحريف»: "انضمام بعض اللاعبين الجدد للمقاصة قبل بداية معسكر الإعداد بأيام قليلة أثر بالسلب علي الفريق خاصة أنهم كانوا غير جاهزين فنيًا وبدنيًا للمشاركة في المباريات".

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وأضاف: "غياب الانسجام بين القدامي و الصفقات الجديدة بالإضافة للإصابات التي يعاني منها الفريق ورحيل عدد من اللاعبين المميزين مثل أحمد الشيخ وداوودا وهشام محمد كل ذلك تسبب في تراجع نتائج المقاصة هذا الموسم".

وواصل: " مؤمن سليمان يحتاج بعض الوقت حتي يتعرف علي فريقه جيدًا في مواجهات رسمية حقيقية وهو بالفعل وضع يده علي نقاط القوة والضعف في الفريق واستقر بشكل كبير علي التشكيل المثالي الذي يخوض به المباريات".

وأتم: " سنمنح مؤمن سليمان فرصته كاملة مع المقاصة قبل الحكم عليه او اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله مع الفريق، لكن هذه الفرصة ستكون لمدة مجموعة من المباريات ولكنها لن تصل إلي نهاية الدور الأول للدوري".